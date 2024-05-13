Форвард «Балтики» - о последних турах: «Будем умирать на поле»

Калининградская «Балтика» приложит все возможные усилия для того, чтобы не вылететь в ФНЛ, пообещал нападающий команды Анхело Энрикес.

«Да, мы будем умирать на поле, будем бороться из последних сил, которые у нас есть. «Балтика» постарается одержать победу в двух матчах. Наши болельщики и команда достойны играть в РПЛ», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

За два тура до финиша первенства команда Сергея Игнашевича занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, являясь вместе с «Сочи» главным претендентом на вылет. Отставание от 14-й позиции, дающей право сыграть в переходных матчах за право остаться в РПЛ, составляет три очка.