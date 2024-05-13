Заварзин сомневается, что «Краснодар» сможет финишировать третьим в РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин сомневается, что «Краснодар» сможет завоевать бронзовые медали по итогам нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги. За два тура до конца «красные быки» занимают третью строчку в таблице, но рискует потерять это место. «Локомотив» отстаёт от «Краснодара» на 3 очка, а «Спартак» – на 4.

«Хорошо, если «Краснодар» ещё третье место займёт. Всё будет зависеть от того, обыграет ли он «Динамо» в последнем туре», – цитирует Заварзина Vprognoze.

Юрий также заявил, что «Краснодар» вполне мог побороться за чемпионство, но увольнение тренера Владимира Ивича помешало это сделать.