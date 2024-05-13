Канчельскис: «У «Краснодара» точно такая же ситуация, как у «Зенита»

Экс-футболист национальной сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о выступлении «Краснодара» в текущем сезоне.

«У «Краснодара» происходит точно такая же ситуация, как у «Зенита». Команда попала в физическую и психологическую яму. Отсюда появились осечки, плюс «Зенит» тоже стал терять очки», - передает слова Канчельскиса «Чемпионат».

В последнем поединке «Краснодар» потерпел минимальное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:1. По итогам 28 туров чемпионата России «быки» набрали 50 баллов и занимают третье в турнирной таблице.