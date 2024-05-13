Личка отреагировал на возможный отъезд Тюкавина в Европу

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин заслужил право попробовать свои силы в европейском чемпионате, поэтому клуб рассмотрит предложение от зарубежного клуба, если таковое поступит, сообщил главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка.

«Он - молодой парень, как Арсен Захарян, как Саба Сазонов. Если придет с предложением команда, например, из Испании, то решать будет руководство клуба совместно с игроком. Если будет решение о переходе, можно будет только пожелать удачи», - цитирует Личку «РБ Спорт».

В то же время чешский специалист признался, что рад наличию такого нападающего в команде. Ранее глава РПЛ Александр Алаев включил Тюкавина в тройку лучших футболистов сезона-2023/2024.