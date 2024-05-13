Глушенков ответил, хочет ли побить показатель Халка по голевым передачам

Максим Глушенков, игрок «железнодорожников», ответил на вопрос о том, ставит ли перед собой цель побить рекорд бывшего форварда «Зенита» Халка по ассистам за сезон.

12 мая «Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» со счётом 2:0, Глушенков дважды ассистировал партнёрам. Всего в текущем сезоне на счету игрока «Локомотива» 15 результативных передач, у Халка в сезоне 2015/16 было 16 ассистов.

- Никогда перед собой каких‑то целей не ставлю. Побью рекорд - будет замечательно. Не побью - ничего страшного не произойдет, - цитирует футболиста столичной команды «Матч ТВ».

«Локомотиву» в этом сезоне осталось провести две игры - против «Факела» и «Балтики».