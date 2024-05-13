Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушенков ответил, хочет ли побить показатель Халка по голевым передачам

13 Мая 2024 • 12:22 Комментировать
Оренбург
0:2
Локомотив Москва

Максим Глушенков, игрок «железнодорожников», ответил на вопрос о том, ставит ли перед собой цель побить рекорд бывшего форварда «Зенита» Халка по ассистам за сезон.

12 мая «Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» со счётом 2:0, Глушенков дважды ассистировал партнёрам. Всего в текущем сезоне на счету игрока «Локомотива» 15 результативных передач, у Халка в сезоне 2015/16 было 16 ассистов.

- Никогда перед собой каких‑то целей не ставлю. Побью рекорд - будет замечательно. Не побью - ничего страшного не произойдет, - цитирует футболиста столичной команды «Матч ТВ».

«Локомотиву» в этом сезоне осталось провести две игры - против «Факела» и «Балтики».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Халк Максим Глушенков ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Мая
10:04
Глушенков: «Мне легко игры в Оренбурге даются»
12 Мая
20:07
Галактионов оценил игру Батракова
19:55
Галактионов высказался о состоянии Ненахова
16:52
Деограсия: «У нас осталось два самых важных матча в сезоне»
16:44
Галактионов: «Сейчас уже не до эстетики какой-то, очень важно набирать очки»
16:30
Только один игрок с 2009 года делал больше голевых передач в сезоне РПЛ, чем Глушенков
16:11
Глушенков: «Голы не важны, я за ассистентскую гонку борюсь»
15:57
Юный Батраков тянет «Локомотив» к бронзе: «Оренбург» повержен на Урале 2
15:28
Сильянов упрочил перевес «Локомотива» в матче с «Оренбургом»
14:41
18-летний Батраков впервые забил за «Локомотив»
14:19
«Локомотив» быстро повёл в матче с «Оренбургом»
13:30
«Оренбург» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 1
02:02
Оренбург - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
11 Мая
18:42
Названы сроки выздоровления Дзюбы
17:52
Дзюба не полетел на матч «Локомотива» - названа причина
17:38
Мор уверен, что первые полгода у Дзюбы будут прекрасными в любом клубе
14:05
Мор уверен, что Дзюба не останется в «Локомотиве»
12:36
В «Оренбурге» сообщили, что Томпсону необходимо будет вернуться на родину
10:39
«Локомотив» поздравил Сёмина с 77-летием
10 Мая
20:47
Надёжная ставка и прогноз на матч Оренбург — Локомотив чемпионата России — 12 мая 2024
19:28
Геркус считает, что «Локомотив» не окажется в тройке по итогам сезона
12:47
Прогноз на точный счёт матча Оренбург — Локомотив РПЛ — 12 мая 2024
09 Мая
21:28
Ставка и прогноз на матч Оренбург – Локомотив чемпионата России – 12 мая 2024
20:02
Борис Игнатьев оценил работу Галактионова в «Локомотиве»
14:48
Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
08 Мая
21:29
Смородская - о Дзюбе: «Уже понятно, что с ним не продлят контракт»
16:11
Рианчо считает Дзюбу легендой российского футбола
13:44
Агент: «На первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги»
07 Мая
22:33
Березуцкий – о конфликте Дзюбы и «Локомотива»: «Лишний скандал»
21:43
Радимов дал совет Галактионову по Дзюбе
20:19
Деменко: «Галактионов уже не доверяет Дзюбе»
20:05
Губерниев обратился к Дзюбе: «Я в тебя верю!»
19:51
Ташуев — о Дзюбе: «Ситуация не радует футболиста и терзает самого Галактионова»
19:40
Сенников: «Дзюба может и дальше играть в РПЛ»
19:32
Член совета директоров «Локомотива» высказался о ситуации с Дзюбой
18:45
Абаев: «Максимум «Локомотива» в этом сезоне РПЛ — четвёртое место»
18:26
Геркус: «Дзюба не молодеет и ведущим игроком вряд ли может быть»
18:24
Пономарёв: «Дзюбе нужно звонить Слуцкому и проситься в Китай»
18:16
Пономарёв: «Дзюба уже отработанный материал для РПЛ»
18:10
Баранник считает, что в нынешнем состоянии Дзюба не пригодился бы «Зениту»
16:20
В «Локомотиве» отреагировали на претензии представителя Дзюбы
16:12
Ньямси заявил, что в Лиге 1 «Локомотив» входил бы в топ-5
14:43
Валерий Баринов считает, что Дзюбу никто не станет удерживать в «Локомотиве»
14:35
Петржела: Поведение Дзюбы не удивляет
06 Мая
13:11
«Оренбург» не предлагал новый контракт Деограсии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Модрич принял решение по будущему Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола
Спортивные новости
Быков: «Если мы не будем давать молодёжи раскрываться, то у нас и будущего не будет» Канарейкин: «Кузнецов — главное разочарование сезона» Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Мая
13:13 · Россия. Премьер-лига
Личка: Я просил Соболева не убивать «Динамо»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Сёмин прокомментировал разгром «Пари НН» со счётом 1:6
13:04 · Россия. Премьер-лига
Мамаев: В «Химках» было много лжи
12:58 · Россия. Премьер-лига
Мамаев рассказал, в чём крутость Карпина
12:54 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ заинтересованы в защитнике «Шинника» Шадринцеве эксклюзив
12:50 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев объяснил, почему «Спартак» не будет фаворитом в финале с «Балтикой»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Для меня не будет шоком, если «Зенит» не станет чемпионом»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Заварзин сомневается, что «Краснодар» сможет финишировать третьим в РПЛ
12:39 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «У «Краснодара» точно такая же ситуация, как у «Зенита»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Личка отреагировал на возможный отъезд Тюкавина в Европу
12:22 · Россия. Премьер-лига
Глушенков ответил, хочет ли побить показатель Халка по голевым передачам
12:13 · Россия. Премьер-лига
Глава РПЛ назвал лучших игроков сезона-2023/2024
12:10 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита» сделал прогноз на итог чемпионской гонки РПЛ
12:03 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, что нужно сделать «Динамо», чтобы выиграть РПЛ
12:03 · Россия. Премьер-лига
Зарема ответила, кто должен тренировать «Спартак»
Все новости
Рекомендуем