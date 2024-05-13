Миллер провёл тяжёлый разговор с тренером «Зенита» Семаком

Алексей Миллер, глава «Газпрома», провел встречу с наставником петербургского «Зенита» Сергеем Семаком. Стороны обсудили череду неудач команды во второй половине сезона-2023/2024.

«У Миллера был тяжелый разговор с Сергеем Семаком», - написал в своем телеграм-канале журналист Кирилл Легков.

Напомним, что в последнем матче Российской премьер-лиги «Зенит» на своем поле принимал столичный ЦСКА. Команда Семака потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.

После 28 туров чемпионата страны «сине-бело-голубые» с 51 очком занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Динамо» на два балла.

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