Глава РПЛ назвал лучших игроков сезона-2023/2024

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, кто, по его мнению, является лучшими игроками уходящего сезона в лиге.

«Лучший игрок сезона в РПЛ? Назову тройку лучших, по моему мнению, без привязки к месту: Тюкавин, Кордоба и Глушенков», - приводит его слова Sport24.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин претендует на звание лучшего бомбардира с 15 мячами. У нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на один мяч меньше. Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков шесть раз огорчал вратарей соперников, но при этом отдал 17 голевых передач.

«Динамо» и «Краснодар» борются за чемпионство, «железнодорожники» претендуют на бронзовые награды первенства.