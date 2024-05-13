Экс-тренер «Зенита» сделал прогноз на итог чемпионской гонки РПЛ

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, какой клуб может стать чемпионом Российской премьер-лиги в сезоне-2023/2024.
«В этом сезоне чемпионом станет «Динамо». Неожиданно, но они могут удержать преимущество над «Зенитом». В этом есть заслуга Лички. Марцел - отличный тренер, он проделал замечательную работу», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
После 28 туров чемпионата России «Динамо» набрало 53 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Лички опережают петербургский «Зенит» на два очка. Топ-3 замыкает «Краснодар».
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