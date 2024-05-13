Экс-тренер «Зенита» сделал прогноз на итог чемпионской гонки РПЛ

«В этом сезоне чемпионом станет «Динамо». Неожиданно, но они могут удержать преимущество над «Зенитом». В этом есть заслуга Лички. Марцел - отличный тренер, он проделал замечательную работу», - передает слова специалиста «РБ Спорт».