Сёмин рассказал, что нужно сделать «Динамо», чтобы выиграть РПЛ

Для «Динамо» сейчас настал идеальный момент, чтобы взять первый за 48 лет чемпионский титул, заявил бывший главный тренер команды Юрий Сёмин.

«Чтобы преодолеть долгую серию без побед в чемпионатах страны, его надо выиграть. У них есть все возможности для того, чтобы стать чемпионами России. Сейчас всё находится у них в руках», - приводит его слова «РИА Новости».

Для того, чтобы гарантировать себе золото, «бело-голубым» нужно одержать две победы - над «Крыльями Советов» и «Краснодаром». В этом случае можно не оглядываться на результаты конкурентов.

Если «бело-голубые» выиграют титул, то станут первой российской командой, которая трижды становилась чемпионом и трижды после этого не попадала в еврокубки.