Зарема ответила, кто должен тренировать «Спартак»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что «красно-белым» нельзя убирать с поста рулевого команды Владимира Слишковича.

«Если «Спартак» поменяет Слишковича, высока вероятность оказаться в ситуации «Краснодара» с безвольным Мурадом Мусаевым», - передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Под руководством Слишковича спартаковцы провели семь поединков и не потерпели ни одного поражения. В последнем поединке чемпионата России «красно-белые» на своем поле одолели «Краснодар» со счетом 1:0. После 28 туров «народная команда» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.