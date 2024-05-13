Сёмин настаивает на отъезде Тюкавина в Европу

21-летний нападающий столичного «Динамо» Константин Тюкавин мог бы заиграть в зарубежных клубах, поэтому ему стоит попробовать свои силы в Европе, считает экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Тюкавину надо пробовать себя в одном из зарубежных чемпионатов. Он уже готов для этого. Но какой зарубежный чемпионат ему подойдет по стилю, я оценить не могу», - цитирует специалиста «РИА Новости».

В сезоне-2023/2024 в активе Тюкавина 15 забитых мячей и текущее второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ после зенитовца Маттео Кассьерры. В апреле форвард «бело-голубых» стал лучшим игроком лиги, а его команда является главным претендентом на чемпионский титул.