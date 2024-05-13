Миллер выбрал наказание игрокам «Зенита», если клуб не выиграет трофей

Глава правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер придумал наказание для игроков петербургского «Зенита», если клуб не выиграет трофеи в этом сезоне

«Общение Миллера с игроками в какой-то форме было. И сказано было примерно то, что, если не выиграете трофей, будете лишены «всех бонусов». А бонусы там приличные. До 300 тысяч евро», - написал в своем телеграм-канале журналист Кирилл Легков.

Напомним, что «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги после 28 туров. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Динамо» на два очка. В Кубке России подопечные Сергея Семака вышли в финал Пути РПЛ, где им противостоит столичный ЦСКА.

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