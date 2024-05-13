Сааведра: «У «Сочи» есть шансы остаться, верим в это»

Игнасио Сааведра, опорный хавбек сочинской команды, заявил, что в клубе намерены сохранить место в Премьер-лиге.

12 мая коллектив Роберта Морено на своём поле разгромил «Пари НН», встреча завершилась со счётом 6:1.

- Конечно, у нас есть шансы остаться в премьер‑лиге. Мы верим в это. Верим сами в себя прежде всего, - передаёт слова полузащитника «Сочи» «Матч ТВ».

В настоящее время сочинская команда занимает последнее место в таблице чемпионата, в активе клуба 23 очка. В этом сезоне «Сочи» проведёт ещё две игры - против «Краснодара» на своём поле и с «Рубином» в гостях.

На счету 25-летнего чилийского игрока в текущем сезоне РПЛ 10 матчей, в которых он отметился одним забитым мячом.