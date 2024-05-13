Генич советует «Спартаку» убрать Слишковича

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимира Слишковича.
«Я за то, чтобы поблагодарить Слишковича за работу и не оставлять его главным тренером. В перспективе Слишкович пусть остается в системе. «Спартак» должен пригласить подходящего главного», - приводятся слова комментатор в бусти-аккаунте Сергея Егорова.
Напомним, что Слишкович руководит командой после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Под его руководством «красно-белые» не потерпели еще ни одного поражения.
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