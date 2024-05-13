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Защитник «Урала» Эмерсон: «У нас всё будет хорошо, постараемся выиграть в оставшихся матчах»

13 Мая 2024 • 11:43 Комментировать
Факел
0:0
Урал

Эмерсон, футболист екатеринбургской команды, уверен в том, что клуб сохранит прописку в РПЛ на следующий сезон.

В воскресенье «Урал» поделил очки с «Факелом», встреча завершилась со счётом 0:0. В активе команды Виктора Ганчаренко 29 баллов, команда идёт на 13-й строчке в таблице чемпионата.

- Уверен ли, что «Урал» останется? Да, у нас всё будет хорошо. В оставшихся матчах постараемся выиграть, - цитирует защитника екатеринбургского коллектива «Матч ТВ».

«Уралу» в этом сезоне чемпионата России осталось провести две игры - против «Оренбурга» на своём поле (19 мая) и с ЦСКА в гостях (25 мая).


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