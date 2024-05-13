Слишкович - об отсутствии Джикии и Соболева: «У меня есть выбор»

Георгий Джикия находится не в оптимальных кондициях, а Александр Соболев не подходит под ту игровую модель, которую «Спартак» использовал в матче против «Краснодара». Об этом рассказал наставник «красно-белых» Владимир Слишкович, отвечая на вопрос о том, почему оба футболиста пропускали встречу с «быками».

«Джикия - это мой выбор. Ему ещё нужно время, чтобы набрать форму. Соболев? У каждого игрока свои характеристики. Когда играет Соболев - это другой футбол. Мне повезло, что у меня есть выбор», - приводит слова боснийского специалиста «Матч ТВ».

«Спартаку» удалось одержать минимальную победу со счётом 1:0, однако она не позволила команде подняться в таблице, поскольку «Локомотив» также выиграл свой матч и остался на третьей позиции.