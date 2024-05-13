Стрепетов - о «Краснодаре»: «Нужно одержать две победы и праздновать чемпионство»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о шансах «Краснодара» стать чемпионом России в нынешнем сезоне.
«Почему все забыли про «Краснодар»? Нужно одержать две победы и праздновать на своем стадионе чемпионство. Потому что велика вероятность, что «Зенит» может и не выиграть у «Ахмата», - передает слова Стрепетова «РБ Спорт».
За два тура до завершения нынешнего сезона чемпионата России краснодарский коллектив набрал 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. На второй строчке с 51 очком идет «Зенит». «Динамо» (53) возглавляет таблицу Премьер-лиги.
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