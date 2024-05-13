Титов сделал ставку на матч «Барселона» - «Реал Сосьедад»

В рамках 35-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на своем поле встретится с «Реал Сосьедадом». Об этом противостоянии поделился мнением футбольный эксперт Егор Титов.

«Поставлю на победу «Барсы» через тотал меньше 3,5. 1:0, 2:0, 2:1 - что-то такое вижу в этой встрече. Есть кем забивать, Левандовски в порядке. А сзади можно не допускать моментов за счет хорошего контроля мяча», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом» состоится сегодня, 13 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В случае победы «сине-гранатовые» вернутся на второе место.