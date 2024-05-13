Терёхин ждёт от «Динамо» золота уже в текущем сезоне

Московское «Динамо» в сезоне-2023/2024 имеет наилучший шанс стать чемпионом страны за всю историю РПЛ. Об этом заявил экс-форвард команды Олег Терёхин.

«Конечно, верю, что «Динамо» в этом сезоне станет чемпионом. Просто выигрывайте свои матчи. За последнее время у команды появился наилучший шанс взять чемпионство», - цитирует ветерана «Чемпионат».

За два тура до финиша первенства «бело-голубые» с 53 очками расположились на вершине таблицы. Идущий следом «Зенит» отстаёт на два очка.

В двух заключительных тура первенства подопечным Марцела Лички предстоит дома сломить сопротивление уже немотивированных «Крыльев Советов» и на выезде - ещё одного претендента на золото - «Краснодара».

В последний раз «Динамо» выигрывало чемпионский титул 48 лет назад.