Ташуев оценил футбол «Спартака»

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с журналистами поделился мнением об игровом стиле московского «Спартака».

«Не согласен, что спартаковского футбола больше нет. Есть стиль «Спартака» - это короткие и средние передачи с подстройками, стенками, вбеганиями. Смотрибельный футбол, радующий глаз», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

После 28 туров чемпионата России спартаковцы набрали 46 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Слишковича отстают от идущего четвертым «Локомотива» на одно очко.