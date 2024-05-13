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Ташуев оценил футбол «Спартака»

13 Мая 2024 • 11:07 Комментировать

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с журналистами поделился мнением об игровом стиле московского «Спартака».

«Не согласен, что спартаковского футбола больше нет. Есть стиль «Спартака» - это короткие и средние передачи с подстройками, стенками, вбеганиями. Смотрибельный футбол, радующий глаз», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

После 28 туров чемпионата России спартаковцы набрали 46 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Слишковича отстают от идущего четвертым «Локомотива» на одно очко.

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Спартак Москва Сергей Ташуев
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