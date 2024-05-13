Марков – о матче с «Уралом»: «Плюс-минус играли одинаковые команды»

Евгений Марков, форвард «Факела», дал свой комментарий о прошедшем матче против «Урала».

Напомним, встреча состоялась в воскресенье и завершилась нулевой ничьей.

- Против «Урала» была важная игра, к сожалению, не получилось забить. Если бы забили, то выиграли бы, но получилась нулевая ничья. Плюс минус играли одинаковые команды, - цитирует нападающего воронежской команды «Матч ТВ».

«Факел» в 28 турах этого сезона набрал 27 баллов и располагается на 14 позиции в турнирной таблице. Коллектив Игоря Черевченко 18 мая проведёт свой следующий поединок, соперником воронежской команды станет «Локомотив», игра пройдёт на «РЖД Арене».