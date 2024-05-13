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Игрок «Факела» Максимов: «Матч с «Уралом» был принципиальным для нас»

13 Мая 2024 • 10:54 Комментировать
Факел
0:0
Урал

​Максим Максимов, футболист воронежской команды, высказался о встрече с «Уралом».

Матч между «Факелом» и «Уралом» состоялся в воскресенье и завершился ничьей, команды не смогли забить.

- Матч с «Уралом» был принципиальным для нас с большим количеством борьбы, вертикальным футболом. Самое главное, что не получилось в матче, - это забить гол. Но играли абсолютно равные команды по уровню, - цитирует футболиста «Факела» «Матч ТВ».

Воронежский коллектив имеет в своей копилке 27 баллов и располагается на 14 позиции в таблице чемпионата. «Факел» в следующем туре в гостях встретится с «Локомотивом», игра пройдёт 18 мая.


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