Игрок «Факела» Максимов: «Матч с «Уралом» был принципиальным для нас»

​Максим Максимов, футболист воронежской команды, высказался о встрече с «Уралом».

Матч между «Факелом» и «Уралом» состоялся в воскресенье и завершился ничьей, команды не смогли забить.

- Матч с «Уралом» был принципиальным для нас с большим количеством борьбы, вертикальным футболом. Самое главное, что не получилось в матче, - это забить гол. Но играли абсолютно равные команды по уровню, - цитирует футболиста «Факела» «Матч ТВ».

Воронежский коллектив имеет в своей копилке 27 баллов и располагается на 14 позиции в таблице чемпионата. «Факел» в следующем туре в гостях встретится с «Локомотивом», игра пройдёт 18 мая.