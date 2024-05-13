Игрок «Краснодара» назвал причину неудач команды

Отсутствие удачи - главная причина неудовлетворительных результатов «Краснодара». Так считает защитник «быков» Лукас Оласа.

«Во многих последних матчах нам просто не хватало фортуны. Она отворачивается от тебя, и ты не можешь ничего сделать», - приводит слова футболиста Metaratings.

Оласа также опроверг домыслы о том, что на команду повлияла смена главного тренера. По его мнению, уход Владимира Ивича и назначение Мурада Мусаева никак не сказались на текущих результатах.

«Краснодар» продолжает вести борьбу за чемпионский титул, однако отстаёт на три очка от лидирующего «Динамо» и на одно - от занимающего вторую строчку «Зенита».