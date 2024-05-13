Семшов: «Все ожидали, что «Сочи» обыграет «Пари НН»

Игорь Семшов, экс-футболист национальной российской команды, высказался о победе «Сочи» над «Пари НН».

Встреча прошла 12 мая в рамках 28-го тура РПЛ, команда Роберта Морено одержала победу со счётом 6:1.

- Мне кажется, все ожидали, что «Сочи» обыграет «Пари НН». Быстро забили, поэтому Нижнему пришлось раскрываться, «Сочи» просто довел дело до конца. Илич просто не знает игроков своей команды, он не следил за ними, поэтому сейчас такие результаты в концовке, - сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Сочинская команда набрала в 28 турах 23 очка и продолжает оставаться на последней строчке в таблице. 18 мая коллектив Морено дома примет «Краснодар», а 25 мая в заключительном туре сезона отправится в Казань, где встретится с «Рубином»