Морозов: «Локомотив» хочет попасть в призовую тройку»

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов поделился мнением об игре своей команды в защите.

«Наладили дела в обороне, перестали пропускать, слава богу. А если ребята дожимают впереди, то побеждаем и берём очки. Конечно, мы хотим попасть в призовую тройку», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги «железнодорожники» отпраздновали победу над «Оренбургом» со счетом 2:0.

За два тура до завершения сезона московская команда набрала 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.