Экс-игрок «Зенита»: «Динамо» достойно титула чемпиона больше других»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Денис Угаров поделился мыслями о титульной гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Наверное, более достойно «Динамо». «Краснодар» до паузы шел неплохо, после паузы что-то сломалось. «Зенит» весь чемпионат то играл, то не играл. С перепадами с какими-то большими», -передает слова Угарова «РБ Спорт».
За два тура до завершения сезона Российской премьер-лиги «Динамо» с 53 баллами занимает первое место в турнирной таблице. Петербургский «Зенит» набрал 51 очко и находится на второй позиции. «Краснодар» (50) замыкает лидирующую тройку.
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