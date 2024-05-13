Глушенков: «Мне легко игры в Оренбурге даются»

Максим Глушенков, игрок «железнодорожников», дал свой комментарий о матче с «Оренбургом».

Встреча прошла в Оренбурга 12 мая и завершилась победой «Локомотива» со счётом 2:0, Глушенков сделал две результативные передачи и стал лучшим игроком матча.

- Мне легко игры в Оренбурге даются, судя по трем последним матчам здесь. Не знаю, почему так получается. И у команды всё получалось, - передаёт слова полузащитника «Матч ТВ».

Коллектив Михаила Галактионова набрал 47 баллов и поднялся на четвёртую строчку в таблице чемпионата. Следующим соперником «Локомотива» в РПЛ станет «Факел», матч пройдёт 18 мая на «РЖД Арене».