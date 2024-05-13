Радимов назвал фаворита на чемпионство в РПЛ - это не «Зенит»

Бывший футболист петербургского «Зенита», а сейчас эксперт Владислав Радимов высказался относительно чемпионской гонки в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Любая из трех команд может выиграть чемпионат. Может произойти все что угодно. «Динамо» - фаворит. Но, на мой взгляд, календарь у «Зенита» попроще», - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
По итогам 28 туров российского чемпионата «Динамо» набрало 53 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два пункта. Топ-3 замыкает «Краснодар» с 50 очками.
Бан пользователя