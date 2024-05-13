Веденеев отреагировал на голевую засуху Кассьерры

Ветеран петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался об игре центрального форварда команды Матео Кассьерры в последних поединках. Нападающий не может забить гол с середины апреля.
«Сложно сказать, то ли фарт у Кассьерры закончился, то ли это просто был какой-то всплеск в первом круге. Не исключено, что это была «везуха» вот такая», - приводит слова Веденеева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне колумбийский нападающий принял участие в 34 поединках петербургского коллектива во всех турнирах. Матео отметился 19 голами и семью результативными передачами.
После 28 туров «Зенит» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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