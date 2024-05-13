Нагорных: «Дзюба - большой мастер, он помог «Локомотиву».

Юрий Нагорных, председатель совета директоров московского «Локомотива», высказался касательно будущего нападающего команды Артёма Дзюбы.
«Дзюба - большой мастер, он помог «Локомотиву». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».
За московский коллектив 35-летний нападающий выступает с февраля прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.
В текущей кампании Дзюба провел 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
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