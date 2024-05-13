Нагорных: «Дзюба - большой мастер, он помог «Локомотиву».

«Дзюба - большой мастер, он помог «Локомотиву». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».