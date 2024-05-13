Ташуев: «Судьба титула в руках «Динамо», побеждай - и ты чемпион»

Российский специалист Сергей Ташуев поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Судьба чемпионства в руках «Динамо», они хозяева положения, мяч на их стороне. Побеждай - и ты чемпион. Будет очень важен следующий тур, а в Краснодаре в 30‑м туре всё может решиться», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
После 28 туров «Динамо» набрало 53 балла и лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым «Зенит» на два очка. Призовую тройку замыкает «Краснодар», на счету которого 50 баллов.
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