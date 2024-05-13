Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «Судьба титула в руках «Динамо», побеждай - и ты чемпион»

13 Мая 2024 • 09:35 Комментировать

Российский специалист Сергей Ташуев поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Судьба чемпионства в руках «Динамо», они хозяева положения, мяч на их стороне. Побеждай - и ты чемпион. Будет очень важен следующий тур, а в Краснодаре в 30‑м туре всё может решиться», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

После 28 туров «Динамо» набрало 53 балла и лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым «Зенит» на два очка. Призовую тройку замыкает «Краснодар», на счету которого 50 баллов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Ташуев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Модрич принял решение по будущему Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола
Спортивные новости
Канарейкин: «Кузнецов — главное разочарование сезона» Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Мая
10:06 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита»: «Динамо» достойно титула чемпиона больше других»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Мне легко игры в Оренбурге даются»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал фаворита на чемпионство в РПЛ - это не «Зенит»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Веденеев отреагировал на голевую засуху Кассьерры
09:48 · Кубок России
Хлусевич ответил, хочет ли, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Дзюба - большой мастер, он помог «Локомотиву».
09:35 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Судьба титула в руках «Динамо», побеждай - и ты чемпион»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Казарцев украл у нас пенальти»
09:11 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» ответили на вопрос по Дзюбе и Миранчуку
08:57 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Пока никто не может выбить «Краснодар» из первой тройки»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Динамо» обрело уверенность и чемпионский дух»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Глеб высказал мнение о чёрной полосе «Зенита»
08:23 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин и Зобнин - в числе лучших 11 игроков 28-го тура РПЛ
08:21 · Россия. Премьер-лига
​Эксперты назвали фаворита чемпионской гонки в РПЛ
08:17 · Россия. Премьер-лига
Мамаев назвал клуб, которому желает победы в РПЛ 1
Все новости
Рекомендуем