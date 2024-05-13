Ташуев: «Судьба титула в руках «Динамо», побеждай - и ты чемпион»

«Судьба чемпионства в руках «Динамо», они хозяева положения, мяч на их стороне. Побеждай - и ты чемпион. Будет очень важен следующий тур, а в Краснодаре в 30‑м туре всё может решиться», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».