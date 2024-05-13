Ганчаренко: «Казарцев украл у нас пенальти»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко пообщался с журналистами после поединка с воронежским «Факелом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Много было борьбы, мало моментов. В целом мы контролировали игру, с давлением справились. Хотя соперник давил на нас стандартами. Отмечу решение Казарцева. Он украл у нас пенальти», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

После 28 туров чемпионата России «Урал» набрал 29 баллов и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. В следующем матче команда Ганчаренко сыграет против «Оренбурга».