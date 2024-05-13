В «Локомотиве» ответили на вопрос по Дзюбе и Миранчуку

Юрий Нагорных, председатель совета директоров московского «Локомотива», высказался насчет будущего в команде нападающего Артёма Дзюбы и полузащитника Антона Миранчука.
«Все разговоры по дальнейшей нашей работе мы будем вести после окончания сезона. Впереди два очень важных матча, поэтому пока об этом не хочется рассуждать. Это относится и к Антону», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
После 28 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 47 баллов и находятся на четвертой позиции в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата страны «Локомотив» на своем поле примет воронежский «Факел».
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