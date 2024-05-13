Кордоба: «Пока никто не может выбить «Краснодар» из первой тройки»

Центральный форвард «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с журналистами высказался о концовке нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Уступить место «Спартаку» в первой тройке? «Спартак» еще не доходит. Пока никто нас не может выбить из первой тройки», - передает слова колумбийского футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 28 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 50 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Быки» отстают от идущего первым московского «Динамо» на три балла. В следующей встрече подопечные Мурада Мусаева на выезде встретятся с «Сочи».