Булыкин назвал лучшего футболиста «Динамо» в сезоне-2023/24

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал лучшего игрока команды в сезоне-2023/24.

«Как лучшего я выделю Тюкавина. Всё-таки он принимает участие во многих голевых действиях команды. А это очень важно. Если нападающий забивать не будет, то действия и старания всей команды иногда проходят впустую. Поэтому выделяю Тюкавина, который хорошо себя проявляет и может принести свой огромный вклад в победу «Динамо» в чемпионской гонке в следующих двух матчах. Он уже внёс, а может внести еще более существенный вклад на финише сезона, а «Динамо» совершить чудо», — сказал Булыкин.

21-летний Тюкавин сыграл 36 матчей за «Динамо» в текущем сезоне, в которых отметился 17 голами и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Тюкавина в 12 миллионов евро.