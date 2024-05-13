Колосков: «Динамо» обрело уверенность и чемпионский дух»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.
«Прямо сейчас «Динамо» - реальный претендент на чемпионство. «Динамо» обрело уверенность и чемпионский дух. Об этом говорят последние волевые победы. Посмотрим, как закончится чемпионат», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».
Напомним, что после 28 туров чемпионата России динамовцы набрали 53 балла и занимают первое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым «Зенит» на два очка. Топ-3 замыкает «Краснодар» (50).
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