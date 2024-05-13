Колосков: «Динамо» обрело уверенность и чемпионский дух»

«Прямо сейчас «Динамо» - реальный претендент на чемпионство. «Динамо» обрело уверенность и чемпионский дух. Об этом говорят последние волевые победы. Посмотрим, как закончится чемпионат», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».