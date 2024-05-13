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Экс-президент «Локомотива» назвал лучшего футболиста и разочарование в сезоне-2023/24 эксклюзив

13 Мая 2024 • 16:25 Комментировать

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что считает полузащитника Максима Глушенкова лучшим игроком сезона.

«Безусловно, лучшим игроком «Локомотива» в этом сезоне можно назвать Глушенкова, он стал ведущим игроком. Я надеялся, что лучше будет выглядеть Сарвели, к сожалению, он меня разочаровал. Мне казалось, что Жемалетдинов тоже должен выглядеть получше. Временами он выходил на замену очень хорошо, а иногда блекло. Может быть, это связано с тем, что ему не очень доверяли, но, кажется, что потенциал у него очень большой и он может играть лучше.

В принципе, если «Локомотив» сохранит состав, то в принципе, команда укомплектована за исключением центральной зоны защиты. Ещё одного нападающего надо, так как на Дзюбу не стоит рассчитывать», — сказал Наумов.


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Локомотив Москва Николай Наумов Максим Глушенков ещё теги
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