Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (2:0) в 28-м туре РПЛ.

«Что касается последних двух матчей, видно, Галактионов перешёл на другую тактику игры. Потому что с высоким нападающим «Локомотиву» играть не приходится, Сулейманов другого плана футболист, а на Дзюбу уже не надеются. Другая тактика игры постепенно даёт результат. Вот мы и увидели, как команда спокойно, уверенно и на классе победила «Оренбург». Если Галактионов и дальше продолжит работать с командой, то есть смысл дать ему шанс в следующем сезоне продолжить эту работу», — сказал Наумов.

«Локомотив» набрал 47 очков после 28 матчей и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

Юный Батраков тянет «Локомотив» к бронзе: «Оренбург» повержен на Урале

Только один игрок с 2009 года делал больше голевых передач в сезоне РПЛ, чем Глушенков