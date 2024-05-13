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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов рассказал, за счёт чего игра «Локомотива» начала давать результат в конце сезона эксклюзив

13 Мая 2024 • 16:00 Комментировать
Оренбург
0:2
Локомотив Москва

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (2:0) в 28-м туре РПЛ.

«Что касается последних двух матчей, видно, Галактионов перешёл на другую тактику игры. Потому что с высоким нападающим «Локомотиву» играть не приходится, Сулейманов другого плана футболист, а на Дзюбу уже не надеются. Другая тактика игры постепенно даёт результат. Вот мы и увидели, как команда спокойно, уверенно и на классе победила «Оренбург». Если Галактионов и дальше продолжит работать с командой, то есть смысл дать ему шанс в следующем сезоне продолжить эту работу», — сказал Наумов.

«Локомотив» набрал 47 очков после 28 матчей и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

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Локомотив Москва Николай Наумов Михаил Галактионов РПЛ ещё теги

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