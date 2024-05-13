Глеб высказал мнение о чёрной полосе «Зенита»

Известный в прошлом белорусский футболист Александр Глеб высказался о кризисе петербургского «Зенита» во второй половине сезона Российской премьер-лиги. В последнем матче «сине-бело-голубые» на своем поле уступили ЦСКА (0:1).

«Когда «Зенит» за пять туров до конца становился чемпионом - если это не фанат клуба, а человек со стороны, то ему скучно. Сейчас есть напряжение, подрос уровень конкурентов. Я бы не сказал, что «Зенит» стал слабее», - передает слова Александра «Советский спорт».

За два тура до завершения сезона чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место в таблице. Команда Сергея Семака отстает от «Динамо» на два балла.