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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин и Зобнин - в числе лучших 11 игроков 28-го тура РПЛ

13 Мая 2024 • 08:23 Комментировать

В минувший уик-энд состоялись поединки 28-го тура Российской премьер-лиги. По итогам этих матчей была составлена символическая сборная.

Журналисты «Чемпионата» представили список из 11 лучших игроков минувшего тура чемпионата страны.

Вратарь: Владислав Тороп (ЦСКА)

Защитники: Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Мартынович («Рубин»), Руслан Литвинов («Спартак»), Ахья Аттийят-аллах («Сочи»);

Полузащитники: Муми Нгамалё («Динамо»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Роман Зобнин («Спартак»), Максим Глушенков («Локомотив»);

Нападающие: Бернард Бериша («Ахмат»), Константин Тюкавин («Динамо»)

Наставником символической сборной журналисты выбрали главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

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Евро-Футбол.Ру,
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