Мамаев назвал клуб, которому желает победы в РПЛ

Экс-футболист национальной команды России и московского ЦСКА Павел Мамаев рассказал о том, кому желает выиграть чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
«Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Я в этой команде провёл 5,5 лет, хочется, чтобы Сергей Николаевич Галицкий стал чемпионом. Это тот человек, который со всех сторон этого заслуживает», - передает слова Мамаева «Чемпионат».
После 28 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева отстают от идущего первым «Динамо» на три очка.
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