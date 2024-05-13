Мамаев назвал клуб, которому желает победы в РПЛ

«Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Я в этой команде провёл 5,5 лет, хочется, чтобы Сергей Николаевич Галицкий стал чемпионом. Это тот человек, который со всех сторон этого заслуживает», - передает слова Мамаева «Чемпионат».