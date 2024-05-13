Мамаев рассказал, где ему комфортнее - в Москве или Дубае

Экс-футболист сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Павел Мамаев рассказал о том, в каком городе ему комфортнее находиться после завершения карьеры.

«Где комфортнее - в Дубае или Москве? Однозначно в Москве. Это мой город, я там прожил всю сознательную жизнь. И по климату, и по менталитету точно Москва», - передает слова Мамаева «Чемпионат».

Напомним, что Павел объявил о завершении игровой карьеры в феврале прошлого года. Последней командой в карьере полузащитника были подмосковные «Химки». Кроме того, он поиграл за столичный ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Торпедо».