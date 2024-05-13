​«Пари НН» потерпел самое крупное поражение в РПЛ

В российском футболе состоялись матчи 28-го тура Премьер-лиги, они были полны неожиданных результатов - в том числе и разгромное поражение «Пари НН» в Сочи. Нижегородская команда проиграла со счётом 1:6, что стало самым её крупным поражением за всё время выступлений в элитном дивизионе российского футбола.

За последние восемь туров клуб набрал только одно очко, пропустив при этом 27 голов - почти 3,5 за матч. В оставшихся матчах чемпионата «Пари НН» предстоит сыграть дома с московским ЦСКА, а затем в Самаре с местными «Крыльями Советов». Сейчас клуб, несмотря на неудачи, идёт на двенадцатом месте.