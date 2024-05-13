«Динамо» – это похороны, «Зенит» – выжатый лимон, а «Краснодар» – диагноз

Чемпионское стояние «Краснодара» и «Зенита»

Первая тройка таблицы РПЛ провела свои матчи в субботу, друг за другом. Сначала «Краснодар» явился пред народом. И опять «быки» не затоптали своего соперника. Да, оппонент тут оказался реально сильный – «Спартак», да и ещё на выезде. Но сколько уже можно отмазок от Мусаева?

Красивый гол Зобнина с передачи Хлусевича – и 1:0. «Краснодар» не забил в третьем матче подряд, а «Спартак» в очередной (седьмой) раз не проиграл при Слишковиче. Тут и третье место «быков» оказывается под угрозой. Хотя Олусегун вот утверждает, что «Краснодар» обретёт золото. Чрезвычайно оптимистичный парень.

Чемпионское стояние (антагонизм гонки) продолжил «Зенит», впервые на «Газпром Арене» потерпевший поражение от ЦСКА. Нападающий Кассьерра сфолил в своей штрафной против защитника Агапова. Назначенный пенальти реализовал Чалов. По угловым 17:0 в пользу «Зенита», а по голам 0:1. С шикарным сэйвом Торопа в концовке. Кажется, «Зенит» в этом составе уже отыграл своё.

Чемпионский характер и кое-какие расклады

«Динамо» в режиме онлайн покидало прямых конкурентов то в жар, то в холод. Быстрый гол Тюкавина в Калининграде – это было только начало. «Балтика» потом повела 2:1, и казалось, что «Динамо» тоже тихоход, но уже в компенсированное время голы Нгамалё и Роберто Фернандеса (динамовского) принесли гостям впечатляющую победу. 2:3.

Второй раз подряд «Динамо» выиграло на тоненького, забив два мяча в концовке. Когда-то «Спартак» с Глушаковым устраивали «похороны» соперникам, а теперь – «Динамо». Это ли не чемпионский характер? Ещё в апреле практически всеми списанная со счетов команда Лички отставала от «Зенита» на девять баллов. Но «Динамо» за следующие четыре тура набрало полный комплект из двенадцати очков, тогда как «Зенит» – только одно очко.

Теперь «Динамо» лидирует с перевесом в два балла над «Зенитом». «Бело-голубые» могут оформить чемпионство уже в следующем туре. Это произойдёт, если они выиграют дома у «Крыльев Советов», а «Зенит» и «Краснодар» не выиграют свои матчи. Или если «Динамо» сыграет вничью с самарцами, «Краснодар» проиграет в Сочи, а «Зенит» потерпит поражение от «Ахмата».

Если же «Динамо» и Краснодар выиграют свои матчи в следующем туре, а «Зенит» – нет, то игра «Краснодар» – «Динамо» в заключительном туре получится прямой сечей за чемпионство. «Зенит» тогда останется претендентом лишь на второе место, а «Краснодару» в последнем туре для золота потребуется победа с любым счётом.

Удивительный «Ахмат» и соломинка «Сочи»

Выезд у питерцев в 29-м туре намечается реально горячий. «Ахмат» вообще забыл, как терять очки. Приехали грозненцы в Самару и подрезали «Крылья Советов» голами Конате и Бериши. Это пятый подряд выигрыш «Ахмата». Конате стал лучшим бомбардиром грозненского клуба в истории РПЛ с 29 голами.

Ещё про борьбу за чемпионство. Из неё окончательно оказались исключены «Спартак» и «Локомотив». Они сосредотачиваются на заочной битве за бронзу. «Железнодорожники» увезли победу из Оренбурга, где забили 18-летний Батраков и Сильянов. Дубль из результативных передач сделал Глушенков.

«Ростов» с сомнительным эффектом погостил в Казани. Ладно, что проиграл (3:1 в пользу «Рубина»). В турнирном плане команде Карпина от этого ни холодно ни жарко. Другое дело, что Комаров и эль-Аскалани схватили по красной карточке после выходов на замену – подобного в РПЛ не бывало почти двадцать лет. Комаров получил две жёлтые вообще за несколько секунд.

«Факел» и «Урал» зарубились в Воронеже на 0:0. Совсем иная картина изобразилась на «Фиште». «Сочи» вдруг разродился шестью голами. Кравцов, Гуарирапа, Марсело Алвес, Сутормин (дважды), Бурмистров – вот кто забивал за хозяев. Гол престижа гостей выдавил Зе Турбо. Итог – 6:1. Самая крупная домашняя победа в сезоне РПЛ. Команды сравнялись по пропущенным голам (по 44). «Сочи» изо всех сил цепляется за спасение. Но не поздно ли?

Кирилл Иванцов