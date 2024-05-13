Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» – это похороны, «Зенит» – выжатый лимон, а «Краснодар» – диагноз

13 Мая 2024 • 10:00 Комментировать
Балтика
2:3
Динамо Москва

Чемпионское стояние «Краснодара» и «Зенита»

Первая тройка таблицы РПЛ провела свои матчи в субботу, друг за другом. Сначала «Краснодар» явился пред народом. И опять «быки» не затоптали своего соперника. Да, оппонент тут оказался реально сильный – «Спартак», да и ещё на выезде. Но сколько уже можно отмазок от Мусаева?

Красивый гол Зобнина с передачи Хлусевича – и 1:0. «Краснодар» не забил в третьем матче подряд, а «Спартак» в очередной (седьмой) раз не проиграл при Слишковиче. Тут и третье место «быков» оказывается под угрозой. Хотя Олусегун вот утверждает, что «Краснодар» обретёт золото. Чрезвычайно оптимистичный парень.

Чемпионское стояние (антагонизм гонки) продолжил «Зенит», впервые на «Газпром Арене» потерпевший поражение от ЦСКА. Нападающий Кассьерра сфолил в своей штрафной против защитника Агапова. Назначенный пенальти реализовал Чалов. По угловым 17:0 в пользу «Зенита», а по голам 0:1. С шикарным сэйвом Торопа в концовке. Кажется, «Зенит» в этом составе уже отыграл своё.

Чемпионский характер и кое-какие расклады

«Динамо» в режиме онлайн покидало прямых конкурентов то в жар, то в холод. Быстрый гол Тюкавина в Калининграде – это было только начало. «Балтика» потом повела 2:1, и казалось, что «Динамо» тоже тихоход, но уже в компенсированное время голы Нгамалё и Роберто Фернандеса (динамовского) принесли гостям впечатляющую победу. 2:3.

Второй раз подряд «Динамо» выиграло на тоненького, забив два мяча в концовке. Когда-то «Спартак» с Глушаковым устраивали «похороны» соперникам, а теперь – «Динамо». Это ли не чемпионский характер? Ещё в апреле практически всеми списанная со счетов команда Лички отставала от «Зенита» на девять баллов. Но «Динамо» за следующие четыре тура набрало полный комплект из двенадцати очков, тогда как «Зенит» – только одно очко.

Теперь «Динамо» лидирует с перевесом в два балла над «Зенитом». «Бело-голубые» могут оформить чемпионство уже в следующем туре. Это произойдёт, если они выиграют дома у «Крыльев Советов», а «Зенит» и «Краснодар» не выиграют свои матчи. Или если «Динамо» сыграет вничью с самарцами, «Краснодар» проиграет в Сочи, а «Зенит» потерпит поражение от «Ахмата».

Если же «Динамо» и Краснодар выиграют свои матчи в следующем туре, а «Зенит» – нет, то игра «Краснодар» – «Динамо» в заключительном туре получится прямой сечей за чемпионство. «Зенит» тогда останется претендентом лишь на второе место, а «Краснодару» в последнем туре для золота потребуется победа с любым счётом.

Удивительный «Ахмат» и соломинка «Сочи»

Выезд у питерцев в 29-м туре намечается реально горячий. «Ахмат» вообще забыл, как терять очки. Приехали грозненцы в Самару и подрезали «Крылья Советов» голами Конате и Бериши. Это пятый подряд выигрыш «Ахмата». Конате стал лучшим бомбардиром грозненского клуба в истории РПЛ с 29 голами.

Ещё про борьбу за чемпионство. Из неё окончательно оказались исключены «Спартак» и «Локомотив». Они сосредотачиваются на заочной битве за бронзу. «Железнодорожники» увезли победу из Оренбурга, где забили 18-летний Батраков и Сильянов. Дубль из результативных передач сделал Глушенков.

«Ростов» с сомнительным эффектом погостил в Казани. Ладно, что проиграл (3:1 в пользу «Рубина»). В турнирном плане команде Карпина от этого ни холодно ни жарко. Другое дело, что Комаров и эль-Аскалани схватили по красной карточке после выходов на замену – подобного в РПЛ не бывало почти двадцать лет. Комаров получил две жёлтые вообще за несколько секунд.

«Факел» и «Урал» зарубились в Воронеже на 0:0. Совсем иная картина изобразилась на «Фиште». «Сочи» вдруг разродился шестью голами. Кравцов, Гуарирапа, Марсело Алвес, Сутормин (дважды), Бурмистров – вот кто забивал за хозяев. Гол престижа гостей выдавил Зе Турбо. Итог – 6:1. Самая крупная домашняя победа в сезоне РПЛ. Команды сравнялись по пропущенным голам (по 44). «Сочи» изо всех сил цепляется за спасение. Но не поздно ли?

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Факел Краснодар Балтика Урал Динамо Москва Оренбург Сочи Ахмат Пари НН ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Мая
10:00
«Динамо» – это похороны, «Зенит» – выжатый лимон, а «Краснодар» – диагноз
12 Мая
20:07
Непомнящий – о победе «Динамо» над «Балтикой»: «Это чудо из чудес»
19:12
Орещук: «Думаю, что «Динамо» будет чемпионом»
17:49
Лепёхин: Победный гол «Динамо» нужно было отменять 1
16:16
Силкин: «Мне до сих пор не верится, что «Динамо» может стать чемпионом»
15:45
Кобелев высказался о лидерстве «Динамо» в РПЛ
15:38
Булыкин прокомментировал выход «Динамо» на первое место в РПЛ
15:15
Булыкин: «Динамо» просто везёт, а «Зенит» и «Краснодар» сейчас слабые
12:27
В «Динамо» высказались о голевом чутье Нгамалё: «Нашли пробабку вуду»
12:09
В «Динамо» рассказали о будущем Тюкавина
00:18
Личка: «Мы знали, что для «Балтики» это игра жизни»
00:10
Контракт Нгамалё с «Динамо» будет продлен автоматически
00:07
Игнашевич: «Должны были выигрывать, но концовку не дотерпели» 3
00:02
Нгамалё: «Продолжал верить в свой удар, пытался и бил»
11 Мая
23:44
«Динамо» одержало пятую победу подряд в рамках РПЛ 2
23:30
«Динамо» – лидер РПЛ: Команда Лички устроила суперкамбэк с «Балтикой» в добавленное время и потеснила «Зенит» 4
23:04
«Балтика» уже обыгрывает «Динамо»
22:11
«Балтика» отыгралась в матче с «Динамо»
22:02
Тюкавин снова забил и продлил свою голевую серию в РПЛ
21:48
Лапочкин считает, что Мойзеса ошибочно не удалили в матче с «Зенитом» 3
21:42
«Динамо» вышло в лидеры онлайн-таблицы Премьер-лиги, быстро забив «Балтике»
21:38
Игнашевич: «Отдохнули, и было время подготовиться, в первую очередь тактически к «Динамо»
21:00
«Балтика» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
20:33
Тюкавин — в стартовом составе «Динамо» на матч с «Балтикой»
14:05
Агент Радмановаца: «В контракте нет пункта, согласно которому Никола может уйти, если «Балтика» вылетит»
12:01
Агент Барбоза сомневается, что в Европе захотят платить за Тюкавина 20 миллионов евро
09:35
Бородюк: «У «Динамо» есть всё для чемпионства»
02:18
Балтика - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10 Мая
15:25
Сапета: «ЦСКА обыграет «Зенит» - и всё, добрый вечер»
11:52
Колосков сравнил Тюкавина и Смолова: «До этого были сомнения»
09 Мая
14:48
«Спартак» не претендует на Видаля, но игрок интересен другому клубу РПЛ
14:48
Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
14:03
Булыкин – о чемпионской гонке: «Зенит» ещё даст шанс соперникам» 
13:58
Бесплатная ставка и прогноз на матч Балтика — Динамо чемпионата России — 11 мая 2024
13:56
«Зенит» притормозил»: Кирьяков высказался о жаркой гонке за золото РПЛ
11:59
Точилин: «У «Динамо» есть шансы для того, чтобы стать чемпионом»
09:08
Ставка и прогноз на точный счёт матча Балтика — Динамо РПЛ — 11 мая 2024
08 Мая
21:28
Ставка и прогноз на матч Балтика – Динамо чемпионата России – 11 мая 2024
18:41
Габулов оценил шансы «Динамо» на победу в РПЛ
16:57
Габулов: Тюкавин может вырасти в большую звезду
16:48
Габулов: «Европа? Тюкавину ещё надо заматереть»
15:14
Игнашевич оштрафован за критику судейства
13:10
Аршавин объяснил, почему назвал Тюкавина лучшим игроком апреля в РПЛ
12:50
Смородская не считает Тюкавина игроком европейского уровня
10:59
Стало известно, вернётся ли Лесовой в «Динамо»
09:05
Шалимов: «Важно, что Тюкавин реализует свой потенциал, прогрессирует»
07 Мая
22:18
Кирьяков: «Тюкавину далеко до Европы — это другая планета»
21:53
Радимов считает, что Тюкавин может стать лучшим бомбардиром РПЛ 1
21:43
Борис Игнатьев назвал лучшие качества Тюкавина
19:50
Терёхин считает, что Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ
17:10
Тарханов: «Игнашевича с «Балтикой» жалко, но это футбол, поэтому кому-то надо вылетать»
16:23
Бояринцев: В чемпионской гонке я буду болеть за «Динамо»
15:41
Нигматуллин выбрал лучших игроков РПЛ
12:18
Терёхин объяснил, почему «Зенит» теряет много очков
11:55
Наумов назвал команду, которая может стать неожиданным чемпионом
09:26
Бывший чиновник РФС верит в чемпионство «Динамо»
06 Мая
19:45
Рыков считает, что «Динамо» до последнего будет бороться за победу в РПЛ
19:19
Кирьяков не считает Тюкавина лучшим форвардом России
18:20
Агент: Тюкавин готов играть в Европе
17:25
Булыкин: Тюкавин готов к Европе
16:49
Гранат рассказал, какая топ-лига подойдёт Тюкавину
15:50
Черчесов: Вальбуэна — самый талантливый, с кем я работал
13:37
Каряка считает, что Тюкавин должен остаться в «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Модрич принял решение по будущему Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола
Спортивные новости
Канарейкин: «Кузнецов — главное разочарование сезона» Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Мая
10:30 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Все ожидали, что «Сочи» обыграет «Пари НН»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Морозов: «Локомотив» хочет попасть в призовую тройку»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита»: «Динамо» достойно титула чемпиона больше других»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Мне легко игры в Оренбурге даются»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал фаворита на чемпионство в РПЛ - это не «Зенит»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Веденеев отреагировал на голевую засуху Кассьерры
09:48 · Кубок России
Хлусевич ответил, хочет ли, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Дзюба - большой мастер, он помог «Локомотиву».
09:35 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Судьба титула в руках «Динамо», побеждай - и ты чемпион»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Казарцев украл у нас пенальти»
09:11 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» ответили на вопрос по Дзюбе и Миранчуку
08:57 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Пока никто не может выбить «Краснодар» из первой тройки»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Динамо» обрело уверенность и чемпионский дух»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Глеб высказал мнение о чёрной полосе «Зенита»
08:23 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин и Зобнин - в числе лучших 11 игроков 28-го тура РПЛ
Все новости
Рекомендуем