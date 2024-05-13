​Валерий Овчинников: «Бразильцы «Зенита» - это жирные коты»

Питерский «Зенит» потерпел поражение в матче 28-го тура против ЦСКА, и известный отечественный специалист Валерий Овчинников негодует - он считает, что причиной неудачи стала бледная игра легионеров клуба. Бразильцев из состава питерского клуба он назвал «жирными котами», считая, что они слишком ленивы на поле:

- В матче с ЦСКА на поле было восемь бразильцев. Это жирные коты, которые ходят шагом. Они не играют, они научились делать передачи, но у них нет Месси, который будет забивать, - цитирует слова Овчинникова Betonmobile.ru.

Напомним, что питерский «Зенит» утратил лидерство в чемпионате в пользу «Динамо».