Бушманов объяснил, за счёт чего «Спартак» регулярно набирает очки

Российский тренер Евгений Бушманов поделился комментарием о результатах «Спартака» под руководством Владимира Слишковича.

Специалист заявил, что сейчас у «Спартака» большая обойма, которая состоит из футболистов примерно одного уровня.

«За счет этого команда имеет преимущество в свежести, поэтому выигрывает и набирает очки», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Стоит сказать, что «Спартак» идет на серии из семи матчей без поражений во всех турнирах.

14 мая «красно-белые» сыграют на выезде с «Балтикой» в рамках финального матча Кубка России Пути регионов. Начало — в 20:45 по мск.