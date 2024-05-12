Кордоба высказался о причинах неудачных результатов «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о причинах нестабильных результатов команды на финише сезона.

«Удача не была на нашей стороне во многих матчах. Мы превосходили соперников во владении, в шансах забить голы. Но это футбол и такое иногда происходит», — цитирует Кордобу Legalbet.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и стал автором пяти ассистов.

После 28 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 50 набранных очков.

18 мая кубанский клуб будет гостить у «Сочи». Старт поединка 29-го тура РПЛ запланирован на 19:00 по мск.