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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кордоба высказался о причинах неудачных результатов «Краснодара»

12 Мая 2024 • 22:55 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
18.05 19:00

Форвард  «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о причинах нестабильных результатов команды на финише сезона.

«Удача не была на нашей стороне во многих матчах. Мы превосходили соперников во владении, в шансах забить голы. Но это футбол и такое иногда происходит», — цитирует Кордобу Legalbet.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и стал автором пяти ассистов.

После 28 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 50 набранных очков.

18 мая кубанский клуб будет гостить у «Сочи». Старт поединка 29-го тура РПЛ запланирован на 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба

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СОЧИ КРАСНОДАР
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