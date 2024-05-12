Новосельцев: «Если «Зенит» в таком состоянии станет чемпионом, это будет сигналом для других клубов»

Иван Новосельцев, ранее выступавший за «Зенит», высказался о борьбе за золотые медали в текущем сезоне.

- Если «Зенит» в таком состоянии, как сейчас, станет чемпионом, то это будет сигналом для других команд. Тебе дают шанс – забирай, - сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

После вчерашней осечки «Зенита» в матче с ЦСКА лидером РПЛ стало «Динамо», которое добилось победы в матче с «Балтикой» (3:2). В активе коллектива Марцела Лички стало 53 очка, у «Зенита» 51 балл и вторая строчка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», который уступил «Спартаку» (0:1), в активе «быков» 50 очков.