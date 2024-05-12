Агент: «У Кассьерры нет эмоционального спада»

Секу Траоре, агент форварда «Зенита» Матео Кассьерры, ответил на вопрос об игре своего клиента в последних матчах.

«У Кассьерры нет эмоционального спада. Он не единственный, кто может забить гол. Сколько игр не получается у большинства лидеров. Они не в форме», — приводит слова Траоре Legalbet.

Агент отметил, что «Зенит» не может постоянно выигрывать, ведь даже самые большие команды оступаются.

В нынешнем сезоне 27-летний Кассьерра принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 19 мячей и записал на свой счет семь голевых передач.

15 мая «Зенит» примет на своем поле ЦСКА в рамках ответного финального матча Кубка России Пути РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:45 по мск.