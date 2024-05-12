Новосельцев: «Такой «Сочи» на 100% нужен РПЛ»

Бывший защитник «Сочи» Иван Новосельцев поделился комментарием о шансах южан остаться в элитном российском дивизионе.

«Я надеюсь на чудо. Я хочу, чтобы эта команда осталась в РПЛ. Это клуб, который сейчас показывает классную игру. Такой «Сочи» на 100% нужен РПЛ в следующем сезоне», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

12 мая «Сочи» разгромил на своем поле «Пари НН» (6:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Однако данный результат не позволил подопечным Роберта Морено покинуть дно турнирной таблицы. Сейчас в активе южан 23 очка.

В следующем туре «Сочи» примет на своем поле «Краснодар». Игра между командами пройдет 18 мая.